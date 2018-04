La mort d’un photojournaliste à Gaza suscite l’indignation

Jérusalem, de notre correspondante.– Il portait un gilet pare-balles bleu sur lequel avait été collé un bandeau “PRESS”. Yasser Mourtaja, 30 ans, a été touché à l’abdomen par le tir d’un sniper israélien vendredi 6 avril, alors qu’il couvrait la « marche du retour » rassemblant des milliers de Palestiniens à la frontière entre Gaza et Israël. Transporté à l'hôpital, le photojournaliste a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Sa mort, qui s’ajoute à celle de neuf autres Palestiniens le week-end dernier, trente au total depuis le début des manifestations, suscite émotion et indignation au sein de la communauté internationale.