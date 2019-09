Algérie: l’armée passe en force pour organiser une élection présidentielle

C’est le retour des disparus ! On avait oublié ces derniers mois les derniers restes de pouvoir civil en Algérie, tant l'omniprésence du général Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, suffisait à incarner la réalité du régime algérien depuis la mise à l'écart de Bouteflika en avril dernier. Or après des semaines de silence, revoici le président « post-intérimaire » Abdelkader Bensalah, le premier ministre Nouredine Bedoui et des ministres dont chaque sortie publique provoque la fureur des foules. Revoici même l'Assemblée nationale, instance mise en sommeil depuis le printemps dernier, et tout à coup convoquée en urgence pour adopter à la hussarde deux projets de loi.