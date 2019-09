Les violences xénophobes en Afrique du Sud choquent le reste du continent

La réputation de l’Afrique du Sud, le « pays de Nelson Mandela », sur le continent africain a été sérieusement écornée ces derniers jours. Des attaques, dirigées depuis le 1er septembre contre des étrangers originaires d’Asie du Sud-Est et d’autres pays africains dans plusieurs villes de la première puissance économique du continent, ont choqué. Selon un bilan officiel, ces émeutes et manifestations ont causé la mort de douze personnes qui étaient paradoxalement majoritairement sud-africaines – on parle d’un étranger tué –, des centaines de commerces ont été vandalisés, plus de 500 personnes ont été arrêtées et des centaines d’autres déplacées.