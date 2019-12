Algérie: à Oran, la répression empêche toute mobilisation pendant l’élection

Oran (Algérie), envoyée spéciale.– Ils se sont donné rendez-vous devant le lycée Lotfi, au centre-ville d’Oran, pour dire non à l’élection présidentielle du jeudi 12 décembre en Algérie. « Pour nous, les cinq candidats sont la continuité du système contre lequel on lutte depuis des mois », lâche Naouel*, 18 ans. Dès 16 heures, la centaine de manifestants se dirige en bloc vers Miramar. Les slogans s’emparent de leurs voix : « Il n’y a pas d’élections avec la mafia ! » ; « Réveillez-vous, les Oranais, réveillez-vous, on mourra pour notre pays s’il le faut ! ».