Les fantômes de Raba’a planent sur l’Egypte

Le Caire (Égypte), correspondance.- Ce 17 juillet 2018, au Parlement égyptien, 588 députés (sur 596) ont voté une loi qui prévoit l’immunité judiciaire pour certains officiers supérieurs et hauts gradés de l’armée. Une protection ultime, qui s’applique à tous leurs agissements dans le cadre de leurs fonctions entre juillet 2013 et janvier 2016 – période pendant laquelle l’armée a chassé du pouvoir les Frères musulmans, avec à leur tête l’ancien président islamiste Mohamed Morsi, élu démocratiquement un an plus tôt.