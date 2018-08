Tunisie: la question de l’égalité hommes-femmes crispe la société

Tunis (Tunisie), de notre correspondante.– Deux manifestations, et autant de facettes de la Tunisie. Samedi 11 août, c’est sur la place du Bardo, en face de l’Assemblée, que plusieurs milliers de personnes ont manifesté. Corans à la main et séances de récitation de versets et de prières sous le soleil brûlant, ces Tunisiens étaient là pour manifester « contre la Colibe », comme certains l’ont dit.