Poutine contre-attaque en Ukraine… et au Kremlin

Lundi 10 octobre 2022

Kyiv est sous les bombes. Odessa aussi. Et Kharkiv. Et Lviv. Et Zaporijjia. Un peu partout en Ukraine, et surtout loin du front, des villes sont frappées au petit matin. Plus de 80 missiles de croisière ou balistiques sont lancés depuis le territoire russe, la Crimée annexée, par des avions bombardiers, ou encore tirés à partir de navires de guerre dans les eaux de la mer Noire.