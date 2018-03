Effondrement d'un pont piétonnier en Floride, six morts

15 mars 2018 Par Par Agence Reuters

Un nouveau pont piétonnier, enjambant une avenue très fréquentée du comté de Miami-Dade en Floride, s'est effondré jeudi tuant six personnes et écrasant plusieurs voitures en contrebas, ont annoncé les autorités qui pensent ne plus retrouver de survivant.