Espagne: Pablo Iglesias prend tout le monde par surprise pour sceller sa succession

Séisme pour les gauches espagnoles : le numéro trois du gouvernement et co-fondateur de Podemos, Pablo Iglesias, a annoncé lundi son départ de l’exécutif. L’ancien professeur de sciences politiques et admirateur de la série Game of Thrones se lance dans la bataille des élections régionales de Madrid, qui se tiendront, de manière anticipée, le 4 mai. Il espère tenir tête à la très droitière présidente sortante, Isabel Díaz Ayuso.