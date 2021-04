L’ONU au centre d’un scandale lié à la guerre en Ethiopie

L’affaire a tout du scandale et peut se voir comme les deux faces d’une même pièce improbable. Côté pile, l’Organisation des Nations unies (ONU) alerte depuis plusieurs semaines à propos des atrocités perpétrées dans la région éthiopienne du Tigré, où l’armée fédérale, envoyée par Addis Abeba, et l’armée érythréenne combattent le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF). Côté face, l’ONU assiste en silence à une « purge » au sein de ses contingents de casques bleus éthiopiens : des soldats de la paix originaires du Tigré sont arrêtés par leurs frères d’armes éthiopiens sur leur lieu d’affectation, et renvoyés de force dans leur pays, où certains auraient été torturés et éliminés.