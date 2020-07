Les forces antiterroristes au cœur de la répression à Bamako

Les manifestations de ces derniers jours et la violente répression qui a suivi ont laissé des traces à Bamako, et pas seulement sur les bâtiments publics ou privés pris d’assaut par des centaines d’insurgés les 10 et 11 juillet. La riposte des forces de l’ordre, qui ont tiré à balles réelles sur les manifestants et ont procédé à l’arrestation musclée de plusieurs figures de la contestation, a marqué les esprits.