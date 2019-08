Les «Lolita Express» de Jeffrey Epstein ont fait escale au Maroc

Dès 2002, Jeffrey Epstein s’est rendu au Maroc à bord de son jet privé accompagné de ses deux rabatteuses attitrées et d’une mannequin mineure pour en repartir avec un passager en plus : Bill Clinton. Trois mois avant sa mort en cellule, son autre avion a fait un ultime et mystérieux aller-retour Paris-Rabat, relatent nos confrères du Desk.