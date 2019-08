Sous pression des marchés, Macri tente de reconquérir les Argentins

15 août 2019 Par Anna SLIZEWICZ

Depuis dimanche, le président argentin, largement devancé lors des primaires, est sous pression politique et financière. Pour tenter d’endiguer la chute du peso et sa chute électorale, Mauricio Macri a annoncé une hausse du salaire minimum, des réductions d’impôt, des aides pour les petites entreprises, et appelle au secours l’opposition.