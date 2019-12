Un(e) seul(e) démocrate menace Trump: Warren Sanders!

Comment un représentant des plus capés de l’élite démocrate en vient, en vertu du partage des eaux électorales séparant désormais le peuple de l’establishment, la décence des privilèges et le labeur du pouvoir, à soutenir l’union des deux candidats démocrates d’essence et d’inspiration populaires – donc à même de battre un Donald Trump ayant préempté la veine populiste (devenue, sous sa férule, démagogie corrompue et corruptrice) : les intègres et radicaux Elizabeth Warren et Bernie Sanders, qui, malgré leurs différences, gagneraient à ne faire plus qu’un(e)…