Séoul et Tokyo s’écharpent sur le passé plutôt que de s’allier

Kim Jeong-ju est née en 1931, dans un petit village du sud d’une Corée qui était alors une colonie japonaise. En 1944, elle est envoyée au Japon avec sa sœur aînée. « On nous avait promis que nous irions au collège et au lycée. Mais à la place, je me suis retrouvée obligée de travailler dans l’aciérie d’une entreprise baptisée Fujikoshi. »