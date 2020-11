Commission Rwanda: l’historienne controversée prend la porte

Julie d’Andurain, l’historienne qui ne voit le génocide des Tutsis du Rwanda que comme « une séquence au sein d’un ensemble plus vaste » et estime que « tous les génocides ne se valent pas », ne fait plus partie de la commission Duclert. Les révélations de Mediapart sur ces propos et la polémique qu’ils ont engendrée chez les historiens ont conduit à son départ de la « commission de recherches sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis (1990-1994) ».