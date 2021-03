Covid: le Chili, champion de la vaccination

Buenos Aires (Argentine).– Les enseignants trentenaires, puis leurs cadets, enfin les très jeunes professeurs de moins de 23 ans… Tous au Chili ont déjà reçu, dès la première semaine du mois de mars, une première dose de vaccin contre le coronavirus. Ce calendrier, amorcé avec les personnes âgées et le personnel soignant, a de quoi susciter l’envie de la majorité des pays du monde, encore loin d’arriver à ces segments de la population. Le Chili figure, derrière Israël et les Emirats arabes unis, parmi les pays qui vaccinent le plus rapidement.