Alexander Zevin: une histoire intellectuelle de «The Economist»

Karl Marx était un lecteur attentif de The Economist, l’hebdomadaire fondé à Londres en 1843, parce qu’il y trouvait des données statistiques sur le commerce international, mais surtout parce qu’il accédait à la meilleure description possible des inquiétudes, selon sa formule, de « l’aristocratie de la finance ». L’historien américain Alexander Zevin, collaborateur à la New Left Review, a publié l’an dernier aux éditions Verso une enquête intellectuelle sur le prestigieux journal, inlassable partisan du libre-échange et de l’ouverture des marchés, mais aussi de la « stabilité » des régimes politiques à travers le monde.