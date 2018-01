Israël-Palestine: le processus de paix d’Oslo est mort

Une page majeure de l’histoire du conflit israélo-palestinien a été tournée dimanche 14 janvier, dans un silence international surprenant. Dans un discours chargé de colère et d’émotion, où il a mêlé arabe littéraire et arabe populaire, le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré en ouvrant la vingt-huitième session du Conseil central (CC) de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) qu’il « n’y a plus d’Oslo ».