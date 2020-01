Comment le FBI a fermé les yeux sur la haine suprémaciste

New York (États-Unis) de notre correspondant.– No offense, comme on dit en anglais, mais Mike German a vraiment la gueule de l’emploi. Sa mâchoire puissante et sa carrure massive devaient faire une bonne couverture. L’homme que j’ai rencontré un jour d’automne dans le hall d’un hôtel du quartier financier de Manhattan a passé des années à infiltrer les groupes racistes.