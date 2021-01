Emergence du SARS-CoV-2: les soupçons sur les élevages d’animaux à fourrure s’accumulent

Et si l’épidémie actuelle trouvait son origine dans l’élevage intensif ? Depuis l’émergence du SARS-CoV-2, de nombreux scientifiques tentent de trouver le chaînon manquant entre la chauve-souris, identifiée comme le réservoir ancestral du virus, et l’espèce humaine. Pour sauter la barrière des espèces, il est probable que le virus ait dû passer par un hôte intermédiaire, qui l’a abrité jusqu’à ce qu’un contact se fasse avec les humains. Dès le mois de février 2020, des chercheurs chinois pointaient le pangolin, et les autorités du pays interdisaient le commerce et la consommation d’animaux sauvages.