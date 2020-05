«La pandémie a renforcé le pouvoir bureaucratique de l’Etat indien»

Bangalore (Inde), correspondance.– Auteur du livre L’Inde après Gandhi : l’histoire de la plus grande démocratie du monde (non traduit), Ramachandra Guha est spécialiste de l’histoire et de la politique indiennes. Il est aussi un commentateur engagé : il a été arrêté par la police lors de manifestations en décembre dernier. Depuis les Montagnes bleues, dans le sud de l’Inde, il nous a livré son analyse du séisme engagé par le virus et ouvert des perspectives sur l’avenir du sous-continent.