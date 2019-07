Football Leaks: Doyen Sports poursuivi pour fraude fiscale en Espagne

Par Yann Philippin et

Trois ans après nos révélations issues des Football Leaks, le fonds d’investissement Doyen Sports et son ex-patron Nelio Lucas sont poursuivis pour fraude fiscale et blanchiment en Espagne. Paradoxe : le lanceur d’alerte Rui Pinto, à l’origine des révélations, est en prison à cause d’une plainte de Doyen. Ce dont Eva Joly s'offusque.