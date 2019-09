En Russie, le pouvoir engage une répression massive mais risquée de l’opposition

Une situation inédite est en train de s'installer en Russie. Beaucoup d'observateurs russes comparent ce qui se passe aujourd'hui à 2011-2012, lorsque des manifestations massives contre la fraude électorale avaient pris de court Vladimir Poutine et son gouvernement, obligeant le pouvoir à réprimer durement toute contestation (lire ici et ici). Huit ans plus tard, le cycle manipulation électorale-protestation-répression est le même. Avec cette forte différence : un pouvoir usé, vieilli et qui semble avoir perdu une bonne part de sa base électorale constituée tout au long des années 2000 des classes moyennes.