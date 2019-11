Aux Pays-Bas, la crise des fonds de pension reflète un système financier sous pression

Lors des dernières réunions de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la banque des Pays-Bas, Klaas Knot, fut un des critiques les plus virulents de la politique de Mario Draghi sur le départ, et notamment de sa décision de relancer son assouplissement quantitatif (quantitative easing). Et ce n’est pas par hasard. L’ensemble du système de retraite des Pays-Bas est au bord de l’apoplexie.