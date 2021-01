Et si l’opportunisme de Biden devenait salvateur...

L’année 2015 fut l’année des possibles et de l’espoir. Il est rare d’être nostalgique d’un moment si proche dans le passé. L’histoire récente nous fait plus souvent ressentir une forme d’indifférence voire d’amertume sous-jacente. Pour 2015, par contre, rien de la sorte. Cette année-là avait semblé marquer une nouvelle période d’ouverture et d’expérimentation politique.