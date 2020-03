Entre Pékin et Washington, l’heure n’est pas à la solidarité devant la menace commune. Pourtant, même si les deux pays se trouvent à des stades différents, ils ont à faire face à la pandémie et on pourrait en conclure – naïvement – que ce qu’a vécu l’un peut servir de leçon à l’autre. Mais Donald Trump a trouvé là un nouveau terrain pour alimenter, en cette année électorale, l’animosité envers la Chine, quitte à provoquer la stigmatisation d’une communauté aux États-Unis mêmes. Car il a qualifié le Covid-19 de « virus chinois ». Comme le fait d’ailleurs son entourage, qui parle de « virus de Wuhan » – nom de la ville chinoise où est apparu le virus en décembre –, voire de « kung-flu » !