Grèce : le naufrage percute la campagne électorale

C’estC’est dans la mer Ionienne, à l’ouest du Péloponnèse, qu’a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 juin ce qui pourrait être le pire naufrage de personnes exilées en Méditerranée depuis des décennies. Un navire de pêche transportant jusqu’à 700 passagers et passagères originaires de Syrie, d’Égypte et du Pakistan, selon la centaine de survivants secourus, a sombré à 47 milles nautiques (76 kilomètres) de la ville touristique grecque de Pylos. Six jours après la tragédie, au moins 78 cadavres ont été repêchés et des centaines de personnes ont disparu dans les eaux.