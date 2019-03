Le WWF accusé de «colonialisme vert» au Congo

Les problèmes semblent s’accumuler pour le World Wide Fund for Nature (WWF), l’une des plus importantes organisations de défense de l’environnement au monde. Le 4 mars, une longue enquête publiée par le site américain BuzzFeed a apporté des éléments montrant qu’il finance des forces paramilitaires responsables d’exactions en Afrique et en Asie – une réalité connue en partie depuis plusieurs années. L’ONG britannique Survival International a de son côté lancé une campagne contre lui, affirmant qu’il faisait du « colonialisme vert » en République du Congo.