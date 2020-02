Au Togo, l’opposition est piégée par une élection verrouillée

Togo, envoyés spéciaux.– Sur les pistes cahoteuses de la campagne togolaise, le gros 4x4 rutilant manœuvre difficilement. Précédé d’une camionnette équipée d’enceintes qui crachent musique et extraits de discours, encadré d’une parade de sympathisants à moto, Jean-Pierre Fabre, 67 ans arrive cahin-caha dans le village d’Attitogon. Il n’est pas encore midi, mais le candidat à l’élection présidentielle, l’un des six représentants de l’opposition au Togo, a déjà avalé plus d’une centaine de kilomètres de route et tenu trois meetings. Jusqu’à la tombée de la nuit, il en mènera quatre encore.