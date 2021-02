La Saxe, laboratoire de la scène radicale allemande

Berlin (Allemagne).– On peut pardonner bien des choses à l’Allemagne : la discipline, le terme méprisant de Rabbenmutter (mère-corbeau), les Böller (pétards) la nuit du nouvel an. Mais la négligence dans le combat contre la violence d’extrême droite ? Un pays qui, entraîné par l’idéologie nationale-socialiste, a incendié la moitié de la planète et exterminé six millions de juifs se devrait de veiller au moins à une chose : que la pensée raciste ne puisse plus jamais prospérer sur son sol. Et qu’elle n’y fasse plus aucune victime.