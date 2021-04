Le projet de Super Ligue de football retombe comme un soufflé

À peine évoqué et déjà enterré. Le projet des douze clubs de football les plus riches du continent européen de faire sécession en créant leur propre ligue fermée a vite tourné court face à la vive opposition des supporteurs et des autorités politiques. Les plus actifs ont été les Anglais bien déterminés à défendre leur « sport national ». « Nous n’accepterons pas que notre sport national nous soit enlevé au nom du profit », a tonné mercredi le ministre britannique de la culture, Oliver Dowden, interrogé par Sky News.