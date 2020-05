Annexion de la Cisjordanie: le défi diplomatique de Mahmoud Abbas

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi 20 mai la fin des accords et des arrangements, y compris sur les questions de sécurité, conclus avec Israël et les États-Unis. Rendue publique au terme d’une réunion des instances dirigeantes de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et de l’Autorité palestinienne, cette décision constitue la réponse de la direction palestinienne aux déclarations de Benjamin Netanyahou, dimanche devant la Knessset.