En Équateur, duel surprise pour le deuxième tour de la présidentielle

LaLa première femme présidente ou le président le plus jeune de son histoire. C’est le choix du second tour de l’élection présidentielle équatorienne qui aura lieu le 15 octobre prochain. Dimanche 20 août, à l’issue d’une campagne qui aura été marquée par l’assassinat le 9 août du candidat anticorruption Fernando Villavicencio et l’instauration de l’état d’exception, les Équatoriens ont placé en tête du premier tour Luisa González, candidate du parti corréiste (gauche), avec 33,1 % des suffrages exprimés, et Daniel Noboa Azin, 36 ans, fils du géant de l’industrie bananière locale, avec 24 % des suffrages.