«Omar Radi est devenu une ligne rouge, autant que le Sahara ou le Roi»

Ce mardi 22 septembre, Omar Radi, l'un des journalistes d’investigation les plus en vue, une des rares voix critiques dans les médias comparaît devant la justice marocaine. Révélations sur une affaire éminemment sensible qui croise deux luttes cruciales : l’engagement contre la répression des voix et des plumes libres et le combat contre les violences sexuelles et sexistes, de plus en plus instrumentalisé par le régime marocain à des fins politiques et sécuritaires. Une enquête co-réalisée par Mediapart et L'Humanité.