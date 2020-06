Au Maroc, le régime s’acharne sur le journaliste Omar Radi

«Je n’ai peur de rien, j’y vais la tête haute. Mon but, c’est de révéler à travers mon journalisme les injustices et la vraie réalité du Maroc, et militer pour un Maroc meilleur en tant qu’activiste. » Le journaliste et militant des droits de l’homme marocain Omar Radi s’est rendu ce jeudi 25 juin, serein et déterminé, à la convocation de la police judiciaire de son pays.