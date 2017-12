La Catalogne joue gros ce jeudi

Barcelone (Espagne), de notre envoyé spécial. – Plus de 5,3 millions de Catalans sont appelés aux urnes ce jeudi, dans le cadre d’un scrutin convoqué fin octobre, pour tenter d’apaiser la plus grave crise politique que vit l’Espagne depuis le retour de la démocratie, il y a quarante ans. Les résultats sont incertains, mais une certitude fait consensus : l’élection ne résorbera pas la fracture entre « indépendantistes » et « unionistes » (pour l’unité de l’Espagne) qui n’a cessé de se creuser depuis 2010.