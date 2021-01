Une première opération de sauvetage de 119 migrants réussie pour l’«Ocean Viking»

A bord de l'Ocean Viking. – «All team, all team. Prepare for rescue, prepare for rescue » (« à toutes les équipes, préparez-vous pour le sauvetage »), crient les talkies-walkies des membres de l’Ocean Viking jeudi matin. Les équipes de recherche et de sauvetage s’agitent et enfilent leur équipement aussi vite que possible pour rejoindre le pont de l’Ocean Viking.