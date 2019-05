L’UE mise encore sur le gaz, au mépris du climat

Bruxelles (Belgique), correspondance.– Midcat. Le nom est bien connu de beaucoup d'habitants de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Il évoque d'immenses tuyaux chromés appelés à traverser les paysages pour transporter du gaz entre l'Espagne et la France. Le projet de gazoduc est controversé et suscite de multiples contestations des deux côtés des Pyrénées. L'impact environnemental de Midcat, son coût et son inutilité sont pointés du doigt.