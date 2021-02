La mort de l’ambassadeur d’Italie en RDC rappelle au monde le sort des civils congolais

Tous ceux qui l’ont côtoyé disent de lui qu’il était humble, généreux et sincèrement épris de justice et de paix. Soucieux du sort des Congolais, Luca Attanasio aurait donc sans doute accepté que l’on souligne à quel point son décès, lundi 22 février, lors d’une attaque sur une route nationale du Nord-Kivu, est un événement à la fois extraordinaire et tragiquement ordinaire.