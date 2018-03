Sandro Gozi: la place du Parti démocrate italien est «dans l’opposition»

Ce vendredi 23 mars s’ouvre la première session du parlement italien élu le 4 mars. Un parlement sans majorité, dans lequel aucune coalition évidente ne se dessine. Dans l’immédiat, le Mouvement Cinq Étoiles et la droite de Forza Italia doivent se répartir la présidence de la Chambre des députés et du Sénat. Le président Sergio Mattarella commencera les discussions pour former un gouvernement le 3 avril.