Libye: «La guerre civile initiée en avril par Haftar cause déjà des dégâts profonds»

Les communiqués du gouvernement français, en particulier du ministère des affaires étrangères, se suivent et se ressemblent à propos de la Libye. La France est pour la paix, « pour que l’ensemble des parties libyennes reprennent le chemin de la négociation sous l’autorité des Nations unies », « pour un cessez-le-feu sous supervision internationale ». Pourtant, elle a tout fait pour contribuer à la guerre, elle et d’autres pays influents, sur l’autel de divisions, d’intérêts divers et de lutte contre le terrorisme.