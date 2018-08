Sur le marché des ovocytes, l’Espagne fait la course en tête

Barcelone, Madrid, Malaga, Marbella (Espagne).– Marie* a passé des années à essayer d’avoir un enfant. N’y arrivant pas avec son compagnon, cette chargée de ressources humaines résidant dans l’ouest de la France a d’abord enchaîné les stimulations ovariennes. Avant de multiplier les fécondations in vitro. En vain. Marie n’est pas assez fertile : elle doit utiliser les gamètes d’une autre femme. « Mon gynécologue m’a prévenue qu’il me faudrait attendre quatre années si je voulais continuer ici. Mais que je pouvais aussi aller en Espagne. » Cinq mois après avoir passé son premier coup de fil à une clinique de Barcelone et quelques allers-retours en low-cost plus tard, cette trentenaire tombe enceinte de jumeaux. « En France, le traitement de l’infertilité, c’est une 2 CV. Ici, tu montes en Ferrari », compare-t-elle.