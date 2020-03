La Chine croit voir le bout du tunnel

Au bout de deux mois de confinement, les habitants de la ville de Wuhan – épicentre de l’épidémie de Covid-19 en Chine qui a fait plus de 3 000 morts et contaminé plus de 81 000 personnes – entrevoient le bout du tunnel avec l’annonce par les autorités locales de l’allègement prochain des mesures de confinement.