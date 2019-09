La campagne pour l’interdiction des armes nucléaires marque quelques points

C’est un tabou, un interdit qui pèse sur la quasi-totalité de la classe politique et des « experts » en sécurité internationale. Débattre aujourd'hui de la pertinence de la dissuasion nucléaire, de la nécessité d'entretenir – à coups de milliards d'euros – un arsenal atomique de destruction totale est tout simplement impossible. La Bombe, c'est la France, c'est la République !, « c’est ce qui nous permet d’avoir la capacité de vivre libres », disait François Hollande en 2015. Tel est le message inlassablement renvoyé par le pouvoir politique et militaire à tous ceux qui osent questionner l'utilité d'une force nucléaire française, créée en 1964, au plus fort de la guerre froide.