L’élection clé de dimanche n’est pas celle que l’on croit

Les élections européennes se déroulent en cette fin de semaine sur un champ de ruines. La crise de la dette grecque, en 2015, a révélé l’opacité du fonctionnement de certaines institutions bruxelloises. Le bras de fer entre Athènes et les autres capitales a aussi confirmé la difficulté de défendre, depuis la capitale belge, des politiques économiques hétérodoxes.

Presque au même moment, l’absence de réponse collective dans l’accueil des migrants, l’accord conclu avec Ankara malgré le durcissement du régime turc, le vote du Brexit, ou encore le refus de l’UE d’intervenir dans la crise catalane après l’emprisonnement de plusieurs dirigeants indépendantistes, ont un peu plus fissuré l’édifice européen.

Session plénière à Strasbourg le 4 juillet 2018. © Vincent Kessler / Reuters.

Ce paysage déprimé – ce que Jean-Claude Juncker, président sortant de la commission, avait appelé des « polycrises » – fait dire à l’universitaire Patrick Boucheron, dans un ouvrage collectif publié le mois dernier : « Si dans quelques années les historiennes et les historiens écrivent l’histoire de l’Europe et choisissent l’été 2015 comme date de la fin de leur grand récit, je veux dire tout simplement de la fin de l’idée de l’Europe, est-ce que cela nous étonnerait tant que ça ? »

On a parfois l’impression qu’il faudrait se spécialiser en « collapsologie », cet exercice d’étude de l’effondrement de notre société industrielle, pour prétendre couvrir le quotidien des affaires européennes, à Bruxelles comme à Strasbourg. Que le récit de l’Europe est affaire de renoncements perpétuels – surtout pour la gauche –, de compromis imbuvables – surtout pour la gauche – et de gueules de bois épiques – surtout pour la gauche. Alors, à quoi bon ?

Il y a méprise au sujet des élections européennes. La faute, en partie, à ceux qui se plaisent à en dramatiser les enjeux. On se souvient de Jean-Claude Juncker, en 2014, parlant d’une Commission « de la dernière chance ». Cette année, c’est Emmanuel Macron qui s’est mis en scène dans une rhétorique grandiloquente et contre-productive, opposant le camp des prétendus progressistes à celui des prétendus populistes.

Pourtant, les 751 eurodéputés qui seront élus dimanche soir vont intégrer un parlement aux pouvoirs limités. Ce dernier reste l’une des institutions les moins puissantes de l’UE. Il n’a pas de droit d’initiative – seule la commission le détient – et ne possède presque aucune compétence sur des sujets clés, comme l’euro ou la diplomatie.

Les députés ont beau avoir protesté tout au long du mandat contre les ventes d’armes de Londres et Paris à l’Arabie saoudite en pleine guerre au Yémen, ces résolutions souvent mordantes n’ont pas d’effet politique. Des commissions ad hoc ont bien vu le jour, après les scandales du Lux Leaks ou du Dieselgate, mais elles n’ont débouché que sur des rapports, certes passionnants, mais non contraignants.

Malgré les avancées du traité de Lisbonne, en vigueur depuis 2009, qui donne par exemple aux députés un droit de veto sur n’importe quel texte de libre-échange, le parlement de Strasbourg reste un nain politique. Les niveaux d’abstention – en progression régulière, à chaque scrutin, depuis 1979 – n’arrangent rien à sa légitimité contestée.

Ce n’est donc pas l’avenir tout entier de l’Europe qui se joue dimanche. On redescend d’un cran. Un peu comme l’historien indien Dipesh Chakrabarty avait appelé à remettre l’Europe à sa place, dans un essai brillant en forme de plaidoyer pour un décentrement du monde (Provincialiser l’Europe, Amsterdam), il s’agirait de remettre les européennes à leur place. Non pas le test majuscule qui entretient des illusions et provoque forcément des déceptions, mais un moment important, parmi d’autres, de débat sur le projet européen.

N’en déplaise à certains, l’« avenir de l’Europe », s’il faut le dire de manière pompeuse, se joue sans doute davantage lors d’une élection présidentielle en France ou des législatives en Allemagne, puisque le Conseil – l’institution qui représente les capitales à Bruxelles – reste très puissant. En particulier sur les dossiers décisifs du mandat à venir, comme l’harmonisation fiscale (rappel : c’est la prise de décision à l’unanimité, au sein du Conseil, qui bloque toute avancée en la matière, à cause du veto de l’Irlande ou, dans une moindre mesure, des Pays-Bas).

Et c’est dans la bataille pour la nomination du ou de la future présidente de la Banque centrale européenne (BCE), à l’automne, que se jouent les destinées de l’euro, bien plus qu’aux européennes de dimanche (rappel, encore : c’est la décision de Mario Draghi, à la tête de la BCE, de couper les canaux de financement des banques grecques, peu après l’arrivée d’Alexis Tsipras au pouvoir en 2015, qui oblige le leader de Syriza à de premières concessions avec les Européens). Sans parler du Brexit, dont l’issue – encore incertaine – sera bien plus décisive, pour le fonctionnement de l’UE, que le scrutin de mai.

Depuis 2014, le parlement est parvenu à imposer son système de « Spitzenkandidat ». En toute logique, le chef de file du parti européen arrivé en tête, dimanche soir, deviendra président de la commission (c’était Jean-Claude Juncker en 2014). Cette mécanique, complexe et peu connue du grand public, a un mérite : elle confère de nouveaux pouvoirs au parlement européen. Mais rien ne dit que ce système, qui n’est pas inscrit dans les traités, survivra cette année, alors qu’Emmanuel Macron a plusieurs fois dit son opposition à ces chefs de file hors sol.

Ce dimanche auront lieu d’autres élections en Europe : des régionales en Grèce, des fédérales en Belgique, ou encore des municipales en Espagne. Ces dernières sont cruciales. Elles sont sans doute plus importantes que l’équilibre politique qui sortira des urnes pour le prochain parlement européen (plus ou moins de conservateurs, de sociaux-démocrates, d’écolos, de xénophobes, etc. ?).

De quoi parle-t-on ? En mai 2015, des plateformes citoyennes issues du mouvement « indigné » ont remporté une soixantaine de mairies, dont celles des plus grandes villes du pays, Madrid, Barcelone, Valence, Cadix ou Saragosse. Ces « mairies rebelles » ont tenté d’ouvrir leurs institutions aux citoyens, en prônant une démocratie participative. Elles se sont organisées en réseau, pour réaliser un audit de leurs dettes municipales (au moment où se réalisait un audit citoyen de la dette grecque), ou accueillir des migrants. Elles ont défendu ce qu’elles ont appelé des « biens communs » (voir la bataille, toujours en cours à Barcelone, pour la remunicipalisation de l’eau).

Dépassant de loin leurs simples compétences municipales, c’est Ada Colau, la maire de Barcelone, et Joan Ribó, l’édile de Valence, qui ont les premiers proposé d’accueillir l’Aquarius, quand l’Italie de Matteo Salvini lui fermait ses ports. En 2017, Colau avait organisé un Forum des « villes sans peur », en réaction à l’élection de Donald Trump aux États-Unis, et à la progression des extrêmes droites en Europe. À leur manière, ces édiles ont donné corps à une autre Europe – alors que l’incarnation manque tellement au cœur de la bulle bruxelloise (qui connaît Antonio Tajani, le président du parlement européen sortant ?).

Depuis quatre ans, cette nouvelle génération de maires retisse des liens avec des quartiers populaires frappés par la crise économique, et dont les habitants étaient souvent dégoûtés de la politique. Les expériences sont plus ou moins radicales selon les lieux. Ce dimanche, Ada Colau, mais aussi Manuela Carmena (à Madrid), et bien d’autres, jouent leur réélection. Le scrutin s’annonce difficile, notamment parce que certaines de ses plateformes se sont divisées. À Barcelone, le conflit catalan a bousculé le mandat d’Ada Colau, qui se trouve notamment opposée, ce dimanche, à l’ancien premier ministre Manuel Valls.

Pour réveiller le projet européen, il faudrait parvenir à construire des alliances entre ces néo-municipalismes, ancrés dans les territoires, et des forces politiques, sans doute minoritaires, à Bruxelles, Strasbourg et ailleurs. Des outils utilisés par les plateformes citoyennes espagnoles pourraient aussi s’avérer pertinents à Bruxelles : leur manière de déconstruire les institutions dont elles ont hérité, de re-politiser les classes populaires, de radicaliser l’imaginaire politique.

C’est d’autant plus urgent que cette alliance entre le local et le supra-national ferait voler en éclats ce jeu intergouvernemental qui a réduit le paysage politique, durant cette campagne, à l’affrontement périlleux de deux blocs – progressistes et nationalistes. L’Espagne n’est pas le seul laboratoire. Allié d’Ada Colau, le maire de Naples, Luigi de Magistris, a hésité à se lancer dans la bataille des européennes, pour défendre une « Europe des territoires » (lire son entretien à Mediapart en début d’année).

Au Royaume-Uni, c’est à Preston, une municipalité du nord-ouest de l’Angleterre, que s’invente l’une des réponses les plus pertinentes au Brexit, en cherchant à contrer les déséquilibres entre Londres et les petites villes en crise du pays. En prenant appui sur le modèle de certaines villes basques espagnoles, le maire de Preston a mis en place une politique protectionniste, et de reconstruction des services publics, désormais vantée par le parti travailliste de Jeremy Corbyn (lire notre reportage).

Et si l’autre test européen, pour la France, était les municipales de l’an prochain ?