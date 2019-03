L’armée algérienne lâche Bouteflika et son cercle

Le rôle de l’armée est généralement clé en contexte autoritaire et c’est encore plus vrai en Algérie. L’ANP, l’armée nationale populaire algérienne, est au centre du jeu depuis l’indépendance dans l’exercice du pouvoir comme dans le choix du président. Le général Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de l’armée, et vice-président de la défense, l’un des hommes les plus puissants du pouvoir algérien, vient de le rappeler ce mardi 26 mars.