Au Mali, les putschistes récidivent

En août 2020, alors que les manifestations se multipliaient à Bamako et que les violences étaient quotidiennes dans le centre et le nord du pays, des militaires venus de régiments différents, commandés par un quarteron de colonels, avaient extirpé de leur domicile ou de leur bureau le président et son premier ministre, Boubou Cissé, ainsi que quelques officiers, les avaient retenus au sein du camp militaire de Kati, le plus important du pays, situé à une quinzaine de kilomètres de la capitale Bamako, et les avaient contraints à démissionner.