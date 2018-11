Ukraine-Russie: ce que cache la bataille navale de Kertch

C’est cette fois le premier affrontement direct entre l’armée russe et l’armée ukrainienne. Du coup, l’incident survenu dimanche dans le détroit de Kertch, entre la mer Noire et la mer d’Azov, prend une dimension d’une gravité inhabituelle. Les forces armées russes, appuyées par le service de sécurité intérieure FSB, ont arraisonné puis capturé, dimanche 25 novembre, trois navires de la marine de guerre ukrainienne. Ce ne pourrait être qu’un épisode de plus dans le long conflit entre Moscou et Kiev, depuis l’annexion, en 2014, de la Crimée et le début de la guerre qui ravage une partie de l’est de l’Ukraine (10 000 morts).