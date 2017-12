La Tunisie et les Emirats se livrent une bataille aérienne et diplomatique

La décision, brutale, de la compagnie aérienne Emirates d’interdire ses avions aux Tunisiennes a provoqué une nouvelle tension entre les deux pays, et la Tunisie a interdit les vols de la compagnie depuis et vers l’aéroport de la capitale. Cette décision entretient la polémique et le flou sur les réelles raisons qui ont poussé les deux États à réagir aussi brusquement.